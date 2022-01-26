Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 07:48
07:48
Общество
Инфекционист Поздняков: течение «Омикрона» у вакцинированных не отличается от простуды
07:47
Общество
Инфекционист Горелов предупредил о поражении бронхов у детей при «Омикроне»
07:47
Наука
США обратились к России с вопросом о затоплении МКС после ее эксплуатации
07:43
Политика
Политолог Абзалов объяснил, почему отключение России от SWIFT не нанесет стране ущерба
07:43
Общество
Российские банки спрогнозировали рост числа кибератак на онлайн-приложения в 2022 году
07:42
Политика
Пушков заявил об отсутствии интереса к мнению Киева относительно стратстабильности
07:41
Армия
Постпредство России в ООН сообщило о «наводнивших» Украину вооружениях НАТО
07:27
Политика
Володин: США хотят лояльного и управляемого российского президента
07:26
Общество
Почти 500 новых случаев заражения «Омикроном» зафиксировали в Петербурге
07:25
Общество
Cell Research: «Омикрон» оказался чувствителен к восьми противовирусным препаратам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Le Figaro высмеяли Макрона за речь о деэскалации украинского кризиса

Политика
Читатели Le Figaro высмеяли Макрона за речь о деэскалации украинского кризиса
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Париж, 26 января. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в украинском кризисе есть возможности для дипломатического решения. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину вариант деэскалации конфликта.

Намерение Парижа было широко обсуждено читателями французского издания Le Figaro. Свое мнение они оставили в комментариях под новостью.

«Когда так мало заботятся о своей стране, которую неустанно порочат и чей народ презирают, лучше заткнуться! Мы стали половой тряпкой для великих западных держав и особенно США. Макрону нечего делать в дипломатической игре, заслуживающей доверия», — подчеркнул Une Dominique.

Пользователь Amybeps упрекнул президента Франции в бессмысленных доказательствах того, что он еще существует как политик. Путин уже давно понял слабости Европы, а особенно французов.

«Но почему Макрон, а не Евросоюз? Никогда еще ЕС не был таким потерянным, как при таком самонадеянном руководителе», — отметил Alexandre.

Комментатор relian уверен, что Макрон не имеет никакого влияния. Он выполняет функции садового гнома в геополитике.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели. Беседа состоится на фоне ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Le Figaro высмеяли Макрона за речь о деэскалации украинского кризиса
украина путин франция макрон le figaro
Комментировать