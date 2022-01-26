Читатели Le Figaro высмеяли Макрона за речь о деэскалации украинского кризиса

Париж, 26 января. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в украинском кризисе есть возможности для дипломатического решения. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину вариант деэскалации конфликта.

Намерение Парижа было широко обсуждено читателями французского издания Le Figaro. Свое мнение они оставили в комментариях под новостью.

«Когда так мало заботятся о своей стране, которую неустанно порочат и чей народ презирают, лучше заткнуться! Мы стали половой тряпкой для великих западных держав и особенно США. Макрону нечего делать в дипломатической игре, заслуживающей доверия», — подчеркнул Une Dominique.

Пользователь Amybeps упрекнул президента Франции в бессмысленных доказательствах того, что он еще существует как политик. Путин уже давно понял слабости Европы, а особенно французов.

«Но почему Макрон, а не Евросоюз? Никогда еще ЕС не был таким потерянным, как при таком самонадеянном руководителе», — отметил Alexandre.

Комментатор relian уверен, что Макрон не имеет никакого влияния. Он выполняет функции садового гнома в геополитике.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели. Беседа состоится на фоне ситуации на Украине.