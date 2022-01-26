Forbes: российские миллиардеры потеряли 27,9 млрд долларов из-за эскалации вокруг Украины

Москва, 26 января. Богатейшие россияне потеряли 27,9 млрд долларов на фоне обострения ситуации вокруг Украины с конца декабря 2021 года по конец января 2022 года. Об этом сообщило издание Forbes.

По информации Forbes, основная доля потерь пришлась на 13 января, когда стало известно о проблемах во время переговоров России с НАТО. Так, дата 20 декабря 2021 года была выбрана не зря, поскольку в этот день были зафиксированы курсы валют и котировки акций для определения изменений состояния российских миллиардеров в 2021 году.

Сообщается, что из 104 миллиардеров части богатств лишились 76. Серьезные потери были у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Его состояние сократилось на 26%. В абсолютном же выражении больше всех лишился основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон — 2,1 млрд долларов.

Ранее стало известно, что самые богатые люди России опасаются в 2022 году введения новых санкций, инфляции и геополитической напряженности.