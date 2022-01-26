Китайский эксперт Ифань раскрыл планы США против России на энергетическом рынке

Пекин, 26 января. Американские планы ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке являются утопией.

Администрация президента США Джо Байдена, как сообщают американские СМИ, обсуждает с Катаром и другими странами Ближнего Востока наращивание поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы обрести независимость континента от российского газа. Об этом сообщает научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для «Хуаньцю шибао».

«На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, "выступив мостом" между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», — пишет Ифань.

Ранее экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что европейских потребителей никто не сможет заставить покупать газ дороже биржевой цены. При этом контрактные цены на трубопроводный газ из России еще ниже, чем цены на СПГ.