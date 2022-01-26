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Политолог Ермолаев предупредил Украину о растущем «коме катастроф»

Экономика
Политолог Ермолаев предупредил Украину о растущем «коме катастроф»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 26 января. Киев накапливает «ком катастроф» на год вперед, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.

Промышленность Украины становится неконкурентоспособной из-за высокой стоимости энергоносителей и прочих накопившихся проблем. В течение этого года страна почувствует эти проблемы. Об этом Ермолаев заявил на телеканале «НАШ».

«Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране хватит газа для спокойного завершения отопительного сезона. Национальный лидер уверен, что Украина сможет спокойно пережить сезон отопления, так как, по его словам, в стране достаточно угля и газа для зимы. Зеленский добавил, что запасы угля на электростанциях и портах превысили уже 1 млн тонн.

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газ промышленность ермолаев
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