Киев, 26 января. В день рождения Владимира Зеленского жители страны пожелали украинскому лидеру мудрости и терпения, а также жить на пенсию в размере 2098 гривен (около 5770 рублей).

Многие озвучивали поздравления с нескрываемым недовольством ввиду как проводимой политики, так и личных качеств главы государства. В частности, опрошенные считают, что политику не хватает силы воли и ума.

«Желаю президенту Зеленскому жить так, как живут пенсионеры многие, на 2098 гривен в месяц и не больше», — отметил один из участников опроса.

Кое-кто так и вовсе пожелал, «чтобы он ушел». Многие понадеялись, что у Зеленского хватит ума не развязывать войну, один из комментаторов назвал президента «клоуном». Другие люди, тем не менее, искренне пожелали президенту здоровья и успехов в работе, поддержки окружения, чтобы сотрудники его понимали, и результативной борьбы с украинской «мафией».

Также многие респонденты посоветовали Зеленскому «взяться за ум». Молодая мать, к которой подошел корреспондент во время прогулки на площадке, и вовсе пожелала ощущать то же давление и страх, что и обычные люди. Другая жительница Киева попросила сделать то, что он обещал, потому что обещал он хорошо, но вот до дела так и не дошло.