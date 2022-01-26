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Постпредство России: США не поддерживают выполнение Минских соглашений в ООН

Политика
Постпредство России: США не поддерживают выполнение Минских соглашений в ООН
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Москва, 26 января. Вашингтон распространяет в ООН откровенную ложь по Украине вместо того, чтобы поддерживать Минские соглашения. Об этом заявило постпредство России в ООН.

США озвучивают заангажированную позицию вместо диалога и поиска точек соприкосновения. Об этом говорится в сообщении постпредства.

«В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», — заявили дипломаты.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве достигли определенных закулисных договоренностей по Украине. Ряд косвенных признаков указывает на то, что Путин взял с Байдена обещание заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. На это обратил внимание киевский писатель Игорь Лесев.

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Киев оон минские соглашения
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