Москва, 26 января. Вашингтон распространяет в ООН откровенную ложь по Украине вместо того, чтобы поддерживать Минские соглашения. Об этом заявило постпредство России в ООН.

США озвучивают заангажированную позицию вместо диалога и поиска точек соприкосновения. Об этом говорится в сообщении постпредства.

«В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», — заявили дипломаты.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве достигли определенных закулисных договоренностей по Украине. Ряд косвенных признаков указывает на то, что Путин взял с Байдена обещание заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. На это обратил внимание киевский писатель Игорь Лесев.