Москва, 26 января. Политический обозреватель из США Росс Даутат призвал американские власти отложить вопрос принятия Украины в НАТО на 25 лет. По его мнению, попытка увести Киев от Москвы сейчас является глупым решением Вашингтона.

Мнение эксперта вызвало бурную реакцию в соцсетях. Россияне выразили свою точку зрения «ВКонтакте».

«А вступление в Европейский союз, судя по всему, откладывается на все 30 лет!» — издевается Владислав Т.

Лидия Б. считает эту мысль правильной. Ни одна страна не станет начинать войну ради бывшего комика.

«Украина — это часть России, временно отторгнутая Госдепом США. Никакого НАТО на территории этого временного государства быть не может, это абсурд», — считает Иван Б.

Евгений Г. удивился мнению автора. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский в этом случае сойдет с ума, еще больше.

«Это значит, что Штаты признают, что как минимум в ближайшие 25 лет Россия будет сохранять военное превосходство над звезднополосатым государством на территории восточной Европы», — указывает Илья М.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями и ряд других связанных с безопасностью вопросов. При этом он подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам военно-политического блока.