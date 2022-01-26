Bloomberg: Берлин настаивает на исключении санкций в отношении Москвы в энергетике

Берлин, 26 января. Берлин настаивает на исключении для сектора энергетики в случае блокировки банков России к расчетам в долларах в рамках санкционных пакетов в отношении Москвы в случае эскалации конфликта на Украине. Материал об этом опубликовало издание Bloomberg.

Страны Запада угрожают Москве введением беспрецедентных санкционных пакетов, если произойдет реализация приписываемых России агрессивных планов в отношении Украины. Однако Кремль отрицает эти замыслы.

Берлин обеспокоен тем, что без введения исключения для сферы энергетики поставки на территорию Европы окажутся под угрозой. По словам собеседника издания, исключение не распространится на трубопровод «Северный поток — 2».

Вашингтон ранее потребовал от Берлина взять на себя «ведущую роль» в блокировке поставок сырья из России, если произойдет обострение ситуации на Украине. Соответствующую статью опубликовал RT.