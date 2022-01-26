Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море

Мурманск, 26 января. Северный флот приступил к учениям с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

Также к ним планируют направить 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, наряду с носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал Горшков». Кроме того, сообщается о привлечении около 1200 человек личного состава, порядка 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов.

«Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ряд учений пройдут на береговых полигонах в Мурманской области. Маневры покажут уровень подготовки флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе, а также управлении силами и войсками в рамках задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что Балтийский флот начал учения с участием 20 кораблей в Мировом океане.