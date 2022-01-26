NI: Путин еще в 2007 году предупреждал о необходимости гарантий по безопасности от США

Вашингтон, 26 января. Российский лидер Владимир Путин еще во время Мюнхенской конференции в 2007 году предупреждал о том, что Москве нужны гарантии безопасности от Вашингтона.

Тогда слова Путина привели к эскалации отношений. Об этом сообщает обозреватель Тед Карпентер для The National Interest.

«Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш Альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс», — написал он.

Карпентер добавил, что чиновники США и Альянса проигнорировали тогда призывы Путина. Обозреватель призвал не загонять Россию «в угол», чтобы не допустить серьезной конфронтации.

Ранее Bloomberg обнародовал подробности ответа США на предложения России по безопасности. США в ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности обозначат области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности Москвы.