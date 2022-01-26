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Пользователи Telegram согласились со словами президента Хорватии об отзыве войск из НАТО

Политика
Пользователи Telegram согласились со словами президента Хорватии об отзыве войск из НАТО
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Киев, 26 января. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине он не отправит государственную армию в горячую точку. Более того, он отзовет из НАТО военнослужащих своей страны.

Политик отметил, что Киеву нет места в Альянсе. В 2014 году в нем был совершен государственный переворот, а сама страна погрязла в коррупции. Речь хорватского лидера вызвала бурную реакцию в украинских соцсетях.

«Испугались просто. Увидели, что лодка НАТО начала давать течь», — отреагировал Duns.

Пользователь HaNan считает, что в текущей ситуации многие страны решили высказать свою настоящую точку зрения. Таким образом государства обозначают свое отношение.

«Дело не в хорватах, а в адекватности… Ту лапшу, что лилась в 2014—2015 годах уже все с ушей сняли и каждый за свое государство и граждан отвечает», — добавила Ирина.

Комментатор Татьяна отметила, что другие страны не будут воевать ради украинских воров. Даже сами сограждане далеко не все станут принимать участие в этих конфликтах. Власть отобрала у них все, так что теперь ей не стоит ждать поддержки населения.

Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь заявила, что Украина не заинтересована в реальной деэскалации в Донбассе.

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украина нато хорватия зоран миланович
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