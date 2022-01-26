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США заявили о «последствиях» для России при эскалации вокруг Украины

Политика
США заявили о «последствиях» для России при эскалации вокруг Украины
pixabay.com

Москва, 26 января. Вашингтон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае эскалации вокруг Киева. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского государственного департамента Нед Прайс.

Страны Запада угрожают Москве беспрецедентными санкционными пакетами, если Россия реализует приписываемые ей якобы агрессивных планов против Украины. По словам пресс-секретаря американского госдепартамента, то, что сейчас происходит, — ничто по сравнению с теми санкциями, которые якобы «постигнут» экономику России в случае вторжения. Он сделал это заявление во время брифинга.

Прайс также недавно заявил, что Россия уже сталкивалась с трудностями в экономике из-за ситуации с Киевом. По его словам, отечественный фондовый рынок опустился до самого низкого уровня в течение года. Соответствующей информацией поделился RT.

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