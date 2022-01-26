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Постпредство России при ООН указало на лицемерие США в вопросе ценностей организации

  /   Обновлено: 26 января 2022 05:53
Политика
Постпредство России при ООН указало на лицемерие США в вопросе ценностей организации
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Женева, 26 января. США заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, но на самом деле подрывают их в угоду «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в свою исключительность.

Постпредство России в ООН указало на лицемерие американских коллег. Об этом говорится в комментарии в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН.

«Очередной пример лицемерия – утверждения американских коллег о том, что руководство США якобы подтвердило нацеленность на возрождение ценностей, на которые опирается ООН», — говорится в комментарии.

Россия видит попытки США подорвать эти ценности. Также дипломаты напомнили заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «структура международных отношений во главе с ООН уходит в прошлое».

Ранее США пригрозили России санкциями «тяжелее, чем в 2014 году». Сотрудник американской администрации пригрозил, что принятие мер будет не поэтапным, а единовременным. Он не исключил нового экспортного контроля в отношении РФ.

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