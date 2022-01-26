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Пользователи «ВКонтакте» положительно оценили идею Совета Думы признать ЛДНР

  /   Обновлено: 26 января 2022 05:52
Политика
Пользователи «ВКонтакте» положительно оценили идею Совета Думы признать ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Совет Государственной думы в феврале 2022 года обсудит проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. Россияне положительно отнеслись к идее правительства.

«Народ в ДНР и ЛНР желает жить в составе России. Чего в этом плохого? Я до сих пор не понимаю, зачем Украине Донбасс? Украинцы же их за людей не считают, убивают, бомбят! Никто не думает о людях!» — указывает Мария П.

Александр К. считает, что принять Донбасс в свой состав Россия должна была еще в 2014 году. Сейчас это не менее важно, учитывая возможное нападение Украины на регион, что может обернуться тысячами смертей.

«Российский народ давно уже признал ДНР и ЛНР. О том, что это субъекты международного права, указано даже в Минских соглашениях», — пишет Алик И.

Комментатор «Серый Волк» считает, что, несмотря на желание и РФ, и ЛДНР, этого может не произойти. Москва может не пойти на этот шаг, если НАТО пообещает не расширяться в сторону востока. Если же Альянс не пойдет навстречу России, то, высока вероятность, что присоединение Донбасса все же произойдет.

Ранее военный эксперт Яков Кедми отметил, что США ждет крайне неприятный сюрприз после случайного удара по ЛДНР, так как в Вашингтоне не могут даже приблизительно просчитать и спрогнозировать ответные действия Москвы.

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путин донбасс лднр совет государственной думы
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