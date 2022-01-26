Российские истребители Су-35С осуществляют перебазирование в Белоруссию

Москва, 26 января. Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России будут перебазированы в Белоруссию. Это пройдет в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, следует из сообщения Минобороны РФ.

Известно также, что во время перелета экипажи истребителей совершат промежуточные остановки на аэродромах Центрального и Западного военных округов. Там пилоты отдохнут и проведут подготовку к последующему вылету, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — следует из сообщения.

Подчеркивается, что маршруты перелетов истребителей Су-35С были тщательно проработаны авиационными штурманами. Они составлены с учетом возможности максимального беспосадочного полета воздушного транспорта и погодных условий на всем пути следования.

Ранее также стало известно, что Россия намерена укрепить границы страны в Калининграде, перебросив в регион обновленные истребители Су-30СМ2. Данные самолеты получили ряд значительных изменений и новое вооружение.