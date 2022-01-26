МВД подготовило критерии для предоставления убежища в России

Москва, 26 января. Министерство внутренних дел России выступило за закрепление четырех видов убежища, предоставляемого в России, на законодательном уровне. Соответствующие сведения следуют из проекта закона, подготовленного ведомством.

К ним относятся статус беженца, временное и политическое убежище, а также временная защита. Помимо этого, МВД разработало критерии для предоставления каждого вида убежища в России. Данный законопроект позволит усовершенствовать систему, что обеспечит выполнение международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на территории страны, передает ТАСС.

Подчеркивается, что территориальные органы МВД будут принимать решение о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца, временного убежища и временной защиты. Вместе с этим президент России станет определять порядок предоставления политического убежища, в том числе его утраты или лишения.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил улучшать миграционные процессы для борьбы с экстремизмом. По его словам, это можно реализовать путем ужесточения законодательства в данной области.