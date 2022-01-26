Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 06:15
06:10
Политика
Пользователи «ВКонтакте» согласились с идеей переноса принятия Украины в НАТО на 25 лет
06:08
Политика
Bloomberg: Берлин настаивает на исключении санкций в отношении Москвы в энергетике
06:07
Армия
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море
06:00
Экономика
Повышенная волатильность рубля наблюдается на фоне сложной внешнеполитической ситуации
05:55
Политика
NI: Путин еще в 2007 году предупреждал о необходимости гарантий по безопасности от США
05:54
Политика
Пользователи Telegram согласились со словами президента Хорватии об отзыве войск из НАТО
05:53
Политика
США заявили о «последствиях» для России при эскалации вокруг Украины
05:53
Политика
Постпредство России при ООН указало на лицемерие США в вопросе ценностей организации
05:52
Политика
Пользователи «ВКонтакте» положительно оценили идею Совета Думы признать ЛДНР
05:45
Армия
Российские истребители Су-35С осуществляют перебазирование в Белоруссию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МВД подготовило критерии для предоставления убежища в России

Общество
МВД подготовило критерии для предоставления убежища в России
wikipedia.org  /  Lodo27 / CC BY-SA 3.0

Москва, 26 января. Министерство внутренних дел России выступило за закрепление четырех видов убежища, предоставляемого в России, на законодательном уровне. Соответствующие сведения следуют из проекта закона, подготовленного ведомством.

К ним относятся статус беженца, временное и политическое убежище, а также временная защита. Помимо этого, МВД разработало критерии для предоставления каждого вида убежища в России. Данный законопроект позволит усовершенствовать систему, что обеспечит выполнение международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на территории страны, передает ТАСС.

Подчеркивается, что территориальные органы МВД будут принимать решение о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца, временного убежища и временной защиты. Вместе с этим президент России станет определять порядок предоставления политического убежища, в том числе его утраты или лишения.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил улучшать миграционные процессы для борьбы с экстремизмом. По его словам, это можно реализовать путем ужесточения законодательства в данной области.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МВД подготовило критерии для предоставления убежища в России
беженцы законопроект защита убежище мвд россии
Комментировать