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Прайс: Байден не предоставит ответ Москве о перспективах вступления Киева в НАТО

Политика
Прайс: Байден не предоставит ответ Москве о перспективах вступления Киева в НАТО
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 26 января. Ответ Вашингтона на инициативы Москвы в сфере безопасности не будет содержать оценку главы американского государства Джо Байдена о том, что Киев в ближайшем времени не сможет стать членом НАТО, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Белый дом на постоянной основе заявляет, что разные страны имеют право выбирать между партнерствами и альянсами. По словам представителя Государственного департамента США, дверь Североатлантического альянса «должна оставаться открыта».

Вашингтон не будет говорить что-либо, что противоречит этой тактике. Он отметил, что Белый дом также не должен говорить о позиции Североатлантического альянса. По некоторым причинам это не то, что Прайс ожидал бы увидеть в письменном ответе Вашингтона.

Он также недавно заявил, что ответ Белого дома на инициативы Москвы по безопасности «не станет сюрпризом» для Альянса и союзников в Европе, а также для Киева. Материал об этом опубликовал RT.

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украина нато госдеп прайс
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