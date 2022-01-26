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Публицист Сосновский: Германия не будет участвовать в играх американцев

Политика
Публицист Сосновский: Германия не будет участвовать в играх американцев
vk.com  /  Alexander Sosnowski

, 26 января. Германия не станет принимать участие в играх США, особенно в отношении размещения американских солдат быстрого реагирования в Европе. Об этом заявил главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Эксперт в интервью для YouTube-канала Соловьев LIVE отметил высказывание Германии относительно президента Франции Эммануэля Макрона, который собрался наводить мосты между РФ и США. При этом Берлин подчеркнул, что будет участвовать, но намерен давать твердый ответ Москве в случае эскалации конфликта на Украине.

«Это типичный такой сленг политиков и дипломатов Германии. Он ничем не отличается от любой другой страны. Говорит это только о том, что Германия идет своей излюбленной дорожкой. Они никогда не показывают открыто, чего же они хотят, но всегда дают понять, к какой именно цели они идут. Здесь понятно однозначно: они совершенно не собираются участвовать в играх Соединенных Штатов Америки. Особенно в плане тог, что касается вот этих 8,5 тыс. солдат, как вчера было сказано, группы быстро реагирования, которые могут быть отосланы на территорию Германии», — отметил публицист.

Публицист Сосновский: Германия не будет участвовать в играх американцев
ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединенные Штаты не могут найти единой позиции по вопросу Украины из-за разницы в оценке издержек от противостояния с Россией. Об этом сообщает портал «ИноСМИ», ссылаясь на публикацию Bloomberg.

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сша германия александр сосновский
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