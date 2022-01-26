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Депутат Бурматов указал на неэффективность практики усыпления бездомных собак

  /   Обновлено: 26 января 2022 04:19
Общество
Депутат Бурматов указал на неэффективность практики усыпления бездомных собак
pixabay.com  /  Flammaros

Москва, 26 января. Практика усыпления бездомных собак является неэффективной и бессмысленной, что было продемонстрировано за много лет. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Усыпление бродячих собак не помогает предотвращать нападение на людей, отметил депутат. Эффективной мерой в этом случае будет лишь развитие приютов и стерилизация бездомных животных. Об этом передает ТАСС.

«На протяжении нескольких десятилетий была эта мясорубка. Количество животных только увеличивалось. Это не из головы взятые домыслы, а цифры, которые регионы фиксировали по муниципальным контрактам. Каждый год они запрашивали все больше и больше денег на убийство животных. Популяция росла за счет того, что стерилизацией никто не занимался», — объяснил Бурматов.

Кроме того, считает депутат, усыпление собак противоречит принципам гуманности, а также идет вразрез с конституцией. По словам политика, животные не виноваты в том, что их выкинули на улицу, поэтому разбираться нужно прежде всего с людьми, которые это сделали.

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения в законодательство из-за проблемы нападения бродячих собак на людей.

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бродячие животные усыпление собак неэффективность нападение на людей
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