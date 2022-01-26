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Байден заявил об изменении мира из-за эскалации вокруг Украины

Политика
Байден заявил об изменении мира из-за эскалации вокруг Украины
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 26 января. Американский лидер Джо Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

Байден добавил, что сравнил рассуждения о вероятности эскалации вокруг Украины с гаданием на чайных листах. Об этом он рассказал журналистам.

«Если силы двинутся туда (на Украину. — Прим. ФАН), это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир», — сказал президент США.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины якобы в «агрессивных действиях». Москва каждый раз подчеркивает, что имеет право перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что мнение официальных лиц Украины об эскалации ситуации на границе «идет вразрез» с действиями России. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного «вторжения России». Однако Псаки во время брифинга не согласилась с его мнением.

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