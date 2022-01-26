Телеканал CNN показал видео с Харьковом в составе России

Вашингтон, 26 января. Американский телеканал CNN назвал Харьков «российским» в видео, которое предваряло беседу генсека НАТО Йенса Столтенберга с журналисткой Кристианой Аманпур. На неточность обратил внимание RT.

Телеканал показал видео с учениями российских военных, но в качестве месторасположения указал Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). Неосведомленные зрители могли сделать вывод, что российская армия находится на территории Харьковской области Украины.

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В ходе беседы Столтенберг заявил, что НАТО не станет размещать войска на Украине. По его словам, Альянс готов обсудить с Россией прозрачность военной деятельности, разоружение, контроль над вооружением, механизмы снижения рисков и прочие имеющие отношение к европейской безопасности» вопросы.

По фундаментальным принципам НАТО на компромисс не пойдет, подчеркнул Столтенберг. Ответ на предложения России по гарантиям безопасности он пообещал направить параллельно с США.

В западных СМИ в последние месяцы все чаще заявляют о подготовке российского «вторжения» на Украину. Россия не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях». В Москве подчеркивают, что подобные заявления используются в качестве предлога для того, чтобы разместить вблизи российских границ как можно больше военной техники.

Ранее генсек говорил, что НАТО рассматривает возможность развертывания боевых групп в Черноморском регионе. По его словам, действия Альянса не будут ограничиваться переброской сил в Прибалтику.