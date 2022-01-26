Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 04:46
04:43
Общество
Китайские ученые указали на связь развития постковидного синдрома с микрофлорой пациентов
04:30
Общество
Хирург Зинченко рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков
04:29
Политика
Публицист Сосновский: Германия не будет участвовать в играх американцев
04:29
Общество
Невролог Аникина предупредила об опасности БАДов для работы сердца и мозга
04:18
Общество
Депутат Бурматов указал на неэффективность практики усыпления бездомных собак
04:17
Политика
Байден заявил об изменении мира из-за эскалации вокруг Украины
04:15
Политика
Телеканал CNN показал видео с Харьковом в составе России
04:00
Экономика
Экономист Голубев рассказал, может ли кризис финансовой сферы привести к серьезным потрясениям
03:57
Происшествия
Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей
03:53
Политика
Вассерман указал на искусственное создание украинского народа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вассерман указал на искусственное создание украинского народа

Политика
Вассерман указал на искусственное создание украинского народа
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Коренные украинцы давно «уничтожены террористами Украинской повстанческой армии», считает депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Украинцы являются неотъемлемой частью русского народа. Об этом Вассерман заявил во время пленарного заседания в парламенте, передает Telegram-канале «ВидеоДума».

«Поэтому каждый, кто хочет быть формально независимым деятелем в формально независимой Украине, вынужден класть ее под кого угодно и в какой угодно позе, лишь бы действовать против громадного большинства своих сограждан», — заявил он.

Ранее Вассерман опроверг теорию об «украинской принадлежности» Кубани. В XVIII веке Московией Россия именовалась только на польских картах, сказал он. По его словам, несмотря на то, что Кубань осваивали запорожские казаки, делали они это по приказу российского императора, являясь своеобразными «погранвойсками» армии России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вассерман указал на искусственное создание украинского народа
армия вассерман украинцы
Комментировать