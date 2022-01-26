Вассерман указал на искусственное создание украинского народа

Москва, 26 января. Коренные украинцы давно «уничтожены террористами Украинской повстанческой армии», считает депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Украинцы являются неотъемлемой частью русского народа. Об этом Вассерман заявил во время пленарного заседания в парламенте, передает Telegram-канале «ВидеоДума».

«Поэтому каждый, кто хочет быть формально независимым деятелем в формально независимой Украине, вынужден класть ее под кого угодно и в какой угодно позе, лишь бы действовать против громадного большинства своих сограждан», — заявил он.

Ранее Вассерман опроверг теорию об «украинской принадлежности» Кубани. В XVIII веке Московией Россия именовалась только на польских картах, сказал он. По его словам, несмотря на то, что Кубань осваивали запорожские казаки, делали они это по приказу российского императора, являясь своеобразными «погранвойсками» армии России.