Юрист Гусятникова: недостойные наследники не могут претендовать на наследство

Москва, 26 января. Недостойные наследники не могут претендовать на наследство ни по завещанию, ни по закону, заявила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Недостойными наследниками в соответствии со ст. 1117 Гражданского кодекса РФ могут быть признаны лица, которые умышленными противоправными действиями против наследодателя или других наследников, мешали осуществлению последней воли умершего. Однако доказать противоправные действия на практике бывает сложно, сообщила агентству «Прайм» юрист.

«В частности, суды редко берутся рассматривать дела, если нет прямых подтверждений, что при жизни наследодателя наследник ему угрожал, избивал, физически принуждал. Это подтверждается вынесенными ранее судебными решениями — это позиция Верховного суда», — отметила Гусятникова.

Также недостойным наследника могут признать, если он злостно уклонялся от исполнения обязанностей по отношению к наследодателю: не оказывал помощи, не выплачивал назначенные судом алименты. Это факт должен быть документально подтвержден.

Однако полного перечня действий или бездействий, за которые наследника могут признать недостойным, в законе нет. Определять это будет суд, уточнила юрист.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что вступление в наследство может привести к банкротству. Специалист напомнил, что вместе с вещами и иным имуществом в состав наследства входят долги. Наследство можно принять лишь целиком, вместе с имеющимися обязательствами.