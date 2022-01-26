Юрист Мухамедшина: при обыске важно следить за ходом следственных действий

Москва, 26 января. Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что в случае обыска необходимо попросить постановление, сверить данные и следить за ходом следственных действий.

Юрист в беседе с РИА Новости отметила, что в первую очередь нужно узнать причину визита, а после попросить предъявить постановление. Также можно сказать насчет звонка адвокату для того, чтобы он присутствовал при обыске.

«Главное — не нервничать, успокоиться и следить за ходом обыска — это последовательность обыска, например, осматривать должны комнату за комнатой при понятых, в противном случае можно внести замечания в протокол», — указала она.

Мухамедшина также порекомендовала проверить в постановлении об обыске адрес, ФИО и номер дела. Нужно также сфотографировать само постановление. Самое важное — не говорить без адвоката, ссылаясь на статью 51 Конституции или статью 46 УПК.

Деятельность сотрудников полиции регламентирована законодательством. Ранее адвокат Юлия Сугробова рассказала, как правильно общаться с полицией, чтобы защитить свои права.