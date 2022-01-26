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США пригрозили Белоруссии решительным ответом в случае ее содействия «атаке» на Украину

  /   Обновлено: 26 января 2022 03:29
Политика
США пригрозили Белоруссии решительным ответом в случае ее содействия «атаке» на Украину
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 26 января. Соединенные Штаты заявили, что примут меры в отношении Белоруссии, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

В случае эскалации ситуации вокруг Украины, НАТО может пойти на наращивание сил военного блока в странах, граничащих с Белоруссией, добавил пресс-секретарь.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — отметил Прайс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании республики «ввязываться в войну», однако, по его словам, к ней страну подталкивают страны Евросоюза и США.

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сша белоруссия нед прайс
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