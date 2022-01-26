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Украина показала незаинтересованность в деэскалации конфликта в Донбассе

Политика
Украина показала незаинтересованность в деэскалации конфликта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 26 января. Украина не заинтересована в реальной деэскалации в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь.

Украина в очередной раз показала полное отсутствие интереса к реальной деэскалации за четыре часа работы подгруппы по безопасности. Об этом Ковшарь заявила журналистам.

«За четыре часа работы (подгруппы по безопасности. — Прим. ФАН) украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму (по перемирию в Донбассе. — Прим. ФАН)», — сказала она.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко ранее заявил о возросшей военной активности ВСУ не только в зоне боевых действий на юго-востоке, но и на всей территории Украины.

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Киев донбасс ковшарь
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