Украина показала незаинтересованность в деэскалации конфликта в Донбассе

Луганск, 26 января. Украина не заинтересована в реальной деэскалации в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь.

Украина в очередной раз показала полное отсутствие интереса к реальной деэскалации за четыре часа работы подгруппы по безопасности. Об этом Ковшарь заявила журналистам.

«За четыре часа работы (подгруппы по безопасности. — Прим. ФАН) украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму (по перемирию в Донбассе. — Прим. ФАН)», — сказала она.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко ранее заявил о возросшей военной активности ВСУ не только в зоне боевых действий на юго-востоке, но и на всей территории Украины.