Звезда «Вечных» пришла в восторг от знакомства с Томом Холландом

Лос-Анджелес, 26 января. Голливудская актриса Лия МакХью рассказала о своем знакомстве с коллегой по киновселенной Marvel Томом Холландом. Артист произвел на нее впечатление.

Исполнительница роли супергероини Спрайт в фильме «Вечные» вспомнила, как посетила выставку Disney D23. Среди гостей также оказались президент Marvel Studios Кевин Файги и звезда «Человека-паука» Том Холланд. Об этом пишет ScreenRant.

«На D23 я разговаривала с Кевином Файги, президентом Marvel. Я внимательно слушала его, ведь он разговорчив. Затем я посмотрела ему за спину, и я увидела Тома Холланда», — отметила Лия.

Она добавила, что с этого момента смотрела только на него. Файги это заметил и спросил у МакХью, не желает ли она познакомиться со звездой «Человека-паука»? Она согласилась.

Кадр из фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» /

«Он самый добрый, самый милый парень. То, как он ведет себя на собеседованиях, вот какой он на самом деле, и он был действительно взволнован за меня, потому что недавно он прошел через то же. Сколько ему было? 17 или 18 лет, тогда он стал Человеком-пауком, так что он был в такой же лодке», — подчеркнула актриса.

Она вспомнила, как Холланд дал ей несколько советов. Он предупредил, что ее жизнь после релиза фильма сильно изменится. К тому же, она стала самым молодым исполнителем роли супергероя.

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