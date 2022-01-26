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Автоэксперт Рязанов перечислил способы продления срока эксплуатации шипованных шин

  /   Обновлено: 26 января 2022 02:27
Общество
Автоэксперт Рязанов перечислил способы продления срока эксплуатации шипованных шин
freepik.com  /  prostooleh

Москва, 26 января. Чтобы продлить жизнь шипованным покрышкам, необходимо правильно за ними ухаживать. О способах их грамотной эксплуатации рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, перед использованием шины нужно обкатать на 800-1000 километрах заснеженной трассы со скоростью не выше 90-100 км/ч. На асфальте необходимо придерживаться скорости в 80 км/час, при этом достаточно 500-700 километров.

Также эксперт отметил, что шины с шипами прослужат дольше, если не злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями, так как из-за центробежной силы при буксовании из покрышек вылетают шипы.

По мнению Рязанова, установку шипованных шин лучше доверить специалистам, а хранить необходимо в сухом темном помещении, предварительно почистив их.

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