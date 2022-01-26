Режиссер «Вечных» во время съемок устроила для команды концерт экс-солиста One Direction

Лос-Анджелес, 26 января. Режиссер кинокомикса «Вечные» Хлоя Джао во время съемок фильма пригласила актерский состав на концерт бывшего солиста группы One Direction Гарри Стайлза. Мероприятие прошло в Лондоне.

Кинолента о команде космических супергероев вышла на экраны кинотеатров в 2021 году. В ней снялись такие актеры как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Джемма Чан и Мия МакХью. Также среди участников проекта был певец Гарри Стайлз. Он появился в сцене после титров в образе Эроса, брата известного суперзлодея Таноса. Об этом пишет ScreenRant.

Исполнительница роли Спрайт в недавнем интервью рассказала о съемочном процессе. Тогда актеры не знали, что Стайлз тоже попал в команду.

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«Я думаю, что она (Хлоя Джао — Прим. ред.) держала кастинг Стайлза в секрете, пока не пришло время его съемок, и только потом она рассказала нам. И однажды она спросила: "Ты бы не хотела пойти со мной на концерт Гарри Стайлза?" И я подумала: "Это вообще вопрос?!". Это забавно. У него был небольшой частный номер в Лондоне, и у нас были специальные места в зале ожидания. Несколько актеров пошли на концерт и это было здорово», — подчеркнула МакХью.

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