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Помощница шерифа штата Колорадо ушла с работы из-за OnlyFans

  /   Обновлено: 26 января 2022 02:04
Общество
Помощница шерифа штата Колорадо ушла с работы из-за OnlyFans
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Денвер, 26 января. Помощница шерифа округа Арапахо Мелисса Уильямс ушла в отставку после того как одна из офицеров обнаружила в Сети ее страницу на интим-сервисе OnlyFans.

Бывшая сотрудница правоохранительных органов предпочла не дожидаться результатов внутреннего расследования и покинула свою должность. Об этом пишет Fox News.

«Я была действительно хорошим полицейским и действительно хорошим лидером. Я думаю, что некоторые люди рассматривали то, что я делала в сфере развлечений, как секс-работник, но я такая же, как чей-то сосед, их друг, мама, дочь. Я все тот же человек, каким была в течение 18 месяцев существования страницы, и никто об этом не знал», — отметила Мелисса.

Сообщается, что Уильямс работала в американской полиции на протяжении 28 лет. Последние 11 лет она занимала пост помощницы шерифа округа Арапахо, штат Колорадо. Женщина рассказала, что из-за основной работы ее аккаунт на OnlyFans вел преимущественно муж. Он выкладывал видео и фото их сексуальных контактов. Мелисса отметила, что она никогда не показывала себя в полицейской форме и никому не сообщала о должности в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что первый чернокожий шериф штата Вайоминг уволил одного из помощников за расистские нападки на одного из сотрудников офиса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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