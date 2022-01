Помощница шерифа штата Колорадо ушла с работы из-за OnlyFans

Денвер, 26 января. Помощница шерифа округа Арапахо Мелисса Уильямс ушла в отставку после того как одна из офицеров обнаружила в Сети ее страницу на интим-сервисе OnlyFans.

Бывшая сотрудница правоохранительных органов предпочла не дожидаться результатов внутреннего расследования и покинула свою должность. Об этом пишет Fox News.

«I did not leave out of shame.» Former @ArapahoeSO retires with $30K separation agreement after agency learns she has an OnlyFans page. Melissa Williams tells @kdvr why she quit rather than face an internal affairs investigation. #kdvr at 9pm pic.twitter.com/KRaTMuJ0Kv