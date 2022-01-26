Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 03:14
03:07
Политика
Украина показала незаинтересованность в деэскалации конфликта в Донбассе
02:47
Происшествия
Правоохранители завели дело об убийстве после пропажи годовалой девочки под Новгородом
02:42
Происшествия
Пешеход пострадал в ДТП на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге
02:40
Шоу-бизнес
Звезда «Вечных» пришла в восторг от знакомства с Томом Холландом
02:27
Общество
Автоэксперт Рязанов перечислил способы продления срока эксплуатации шипованных шин
02:25
Общество
Терапевт Лапа: привитые от коронавируса люди болеют COVID-19 всего несколько дней
02:20
Шоу-бизнес
Режиссер «Вечных» во время съемок устроила для команды концерт экс-солиста One Direction
02:05
Происшествия
Женщина получила серьезные травмы на скользких ступенях отдела полиции в Петербурге
02:04
Общество
Помощница шерифа штата Колорадо ушла с работы из-за OnlyFans
02:03
Общество
МЧС разработает нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МЧС разработает нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек

  /   Обновлено: 26 января 2022 02:03
Общество
МЧС разработает нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек
pixabay.com  /  Convegni_Ancisa

Москва, 26 января. МЧС России подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства в стране деревянных многоэтажных жилых домов, сообщил замглавы ведомства Анатолий Супруновский.

Во вторник прошло совещание в Совете Федерации по вопросам деревянного домостроительства, на котором стало известно, что МЧС проведет испытания нормативов пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек и социальных объектов. Сообщается, что программа направлена в Минстрой.

«Учитывая сжатые сроки решения вопросов дальнейшего развития сферы деревянного многоэтажного строительства, предполагается провести научно-исследовательские работы для первых пилотных проектов строительства жилых домов (до четырех этажей ) и соцобъектов (до двух этажей)», — отметил Супруновский.

Кроме того, будут подготовлены изменения в своды правил федерального применения, которые будут способствовать проектированию общественных деревянных зданий свыше двух, а жилых — до девяти этажей. Замглавы МЧС добавил, что высокий уровень пожарной безопасности очень важен.

Ранее Минэкономразвития предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям во время проведения строительных госзакупок.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МЧС разработает нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек
мчс россии строительство деревянных многоэтажек нормативы пожарной безопасности
Комментировать