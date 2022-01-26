МЧС разработает нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек

Москва, 26 января. МЧС России подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства в стране деревянных многоэтажных жилых домов, сообщил замглавы ведомства Анатолий Супруновский.

Во вторник прошло совещание в Совете Федерации по вопросам деревянного домостроительства, на котором стало известно, что МЧС проведет испытания нормативов пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек и социальных объектов. Сообщается, что программа направлена в Минстрой.

«Учитывая сжатые сроки решения вопросов дальнейшего развития сферы деревянного многоэтажного строительства, предполагается провести научно-исследовательские работы для первых пилотных проектов строительства жилых домов (до четырех этажей ) и соцобъектов (до двух этажей)», — отметил Супруновский.

Кроме того, будут подготовлены изменения в своды правил федерального применения, которые будут способствовать проектированию общественных деревянных зданий свыше двух, а жилых — до девяти этажей. Замглавы МЧС добавил, что высокий уровень пожарной безопасности очень важен.

Ранее Минэкономразвития предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям во время проведения строительных госзакупок.