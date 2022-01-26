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Республиканец Комер обвинил Байдена в неадекватной подготовке к пандемии COVID-19

Политика
Республиканец Комер обвинил Байдена в неадекватной подготовке к пандемии COVID-19
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден и его администрация неадекватно подготовились к новой вспышке коронавирусной пандемии. Об этом заявил республиканец Джеймс Комер.

Политик является высокопоставленным членом Комитета по надзору Палаты представителей. По его мнению, средства, выделенные на борьбу с COVID-19, должны быть направлены на жилье для детей-мигрантов. Об этом пишет Fox News.

«Администрация Байдена неадекватно подготовилась к очередному всплеску случаев заражения COVID-19 и перенаправила критическое финансирование борьбы с пандемией на оплату самопровозглашенного пограничного кризиса президента Байдена. Это неправильное управление долларами налогоплательщиков способствовало неудачному ответу администрации Байдена на COVID-19», — подчеркнул Комер.

Республиканец Комер обвинил Байдена в неадекватной подготовке к пандемии COVID-19
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что программа для детей-мигрантов из-за вспышки коронавируса понесет дополнительные расходы, связанные преимущественно с закупкой тестов и социальным дистанцированием. Политик отметил, что Конгресс был уведомлен о запросе на средства, которые должны помочь побороть последствия вспышки COVID-19 и обеспечить здоровье и безопасность детей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация никогда не допустила бы обострения ситуации вокруг Украины. При этом он не уточнил, какие именно действия предпринял бы.

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сша байден республиканцы COVID-19
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