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IT-эксперт Щельцин перечислил методы борьбы с «прослушкой»

Технологии
IT-эксперт Щельцин перечислил методы борьбы с «прослушкой»
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 26 января. Существует несколько способов борьбы с «прослушкой». Лучше всего для этого пользоваться отечественным ПО, операционными системами и гаджетами, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт объяснил, что всего существует несколько уровней прослушки — телефонная линия, аппаратный, программный и уровень операционной системы. По словам Щельцина, также она может быть и в приложениях — интернет-телефонии. Он подчеркнул, что зачастую программы прослушивают пользователей, чтобы улучшать качество работы ПО, а также для таргетированной рекламы, передает «Прайм».

«Следует использовать проверенные крипто-телефоны из сети и собственные средства связи, к примеру, конференсвязь, которая установлена у вас на сервере и дает возможность созваниваться вашим сотрудникам», — считает Щельцин.

Однако, помимо опасности прослушки, существует также угроза заражения устройства вирусами. Как рассказала ранее IT-специалист Анна Михайлова, стать жертвой хакеров можно, подключив неизвестное USB-устройство к компьютеру.

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