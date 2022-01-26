Десантники России прибыли в Белоруссию для совместных маневров

Минск, 26 января. Десантники России прибыли на территорию Белоруссии для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Соответствующей информацией поделилось министерство обороны республики.

Telegram-канал министерства обороны Белоруссии сообщил, что в данный момент эшелон с российскими десантниками, которые прибыли на территорию республики для совместных маневров, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции «Брест-Южный».

Москва и Минск проводят внезапные маневры по проверке сил и средств реагирования Союзного государства. На последнем этапе в период с 10 по 20 февраля состоится российско-белоусская тренировка «Союзная решимость-2022». Во время учений на территории белорусских полигонов пройдут боевые стрельбы, а на приграничных участках состоятся тактические маневры.

Северный флот России ранее начал маневры с Арктической экспедиционной группировкой. К маневрам привлекут до 30 кораблей, сообщает RT.