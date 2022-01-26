Аналитик Додонов спрогнозировал рост ставок по банковским вкладам в России

Москва, 26 января. Ставка по вкладам может вырасти в пределах 0,5 процентного пункта, однако ожидать ее устойчивого превышения уровня инфляции не стоит, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Динамика ставок по вкладам в значительной степени будет зависеть от ключевой ставки Банка России, считает специалист. По его оценкам, регулятор может пойти на повышение ставки до 8,75% или 9% в начале 2022 года.

«Я ожидаю, что в предстоящие месяцы средняя ставка по вкладам может увеличиться еще в пределах 0,5 процентного пункта, после чего выйдет на "плато". Устойчивого превышения депозитными ставками инфляции я бы пока не ожидал. Конечно, в рамках различных акций ставки по депозитам в отдельных банках могут достигать и 9,5–10%, но вряд ли они окажутся устойчивыми на таких уровнях», — сообщил газете «Известия» аналитик.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России в начале года достигла 7,8%, что ниже уровня инфляции на половину процентного пункта. Банковские ставки продолжают расти, и вклады могут вновь оказаться выгодными в скором времени, считают специалисты.

Ранее материалы агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) показали, что максимальная доходность по вкладам в банках России за 2022 год превысит 8,5% и даже может достичь 9% — рекорда за последние пять лет. При этом доходность вкладов в крупных банках может составить 10%, но при соблюдении определенных условий.