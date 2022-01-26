Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли

Москва, 26 января. Российские банки в этом году не смогут улучшить финансовые результаты по сравнению с удачным 2021-м годом. Об этом заявили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

РБК со ссылкой на базовый сценарий агентства «Передышка после рекордов» отмечает, что совокупная чистая прибыль российских кредитных организаций не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1-2,3 триллиона рублей. Данный показатель ниже ожидаемого за 2021 год: по оценкам финансовых аналитиков, банки в минувшем году заработают 2,4-2,5 триллиона рублей.

ЦБ РФ на текущий момент не раскрыл информацию по чистой прибыли банков за 2021 год. Ранее он прогнозировал результат на уровне 2,5 триллиона рублей. Статистика Банка России за 11 месяцев прошлого года гласит, что участники рынка заработали 2,24 триллиона рублей.

«Эксперт РА» считает, что на динамике доходов банков в 2022 году в полной мере скажется повышение ставок на рынке. Стоимость фондирования будет расти опережающими темпами за счет увеличения доходности вкладов. Кредитование же наоборот, замедлится.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в российских кредитных организациях по итогам третьей декады декабря стала выше на 0,3%. Об этом заявили в ЦБ.