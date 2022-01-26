Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 01:43
01:24
Технологии
IT-эксперт Щельцин перечислил методы борьбы с «прослушкой»
01:10
Армия
Десантники России прибыли в Белоруссию для совместных маневров
01:08
Происшествия
Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области
00:47
Экономика
Аналитик Додонов спрогнозировал рост ставок по банковским вкладам в России
00:43
Экономика
Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
00:37
Экономика
Иностранные топ-менеджеры смогут проходить медосмотр реже во время пребывания в России
00:29
Политика
«Известия»: Россия не станет восстанавливать свою дипмиссию при НАТО
00:28
Общество
IT-эксперт Килюшева отметила снижение числа мошеннических атак в 2021 году
00:28
Экономика
Минэкономразвития: поддержка бизнеса обошлась бюджету почти в 120 млрд рублей
00:26
Армия
Ракетный корабль «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли

  /   Обновлено: 26 января 2022 00:43
Экономика
Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 26 января. Российские банки в этом году не смогут улучшить финансовые результаты по сравнению с удачным 2021-м годом. Об этом заявили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

РБК со ссылкой на базовый сценарий агентства «Передышка после рекордов» отмечает, что совокупная чистая прибыль российских кредитных организаций не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1-2,3 триллиона рублей. Данный показатель ниже ожидаемого за 2021 год: по оценкам финансовых аналитиков, банки в минувшем году заработают 2,4-2,5 триллиона рублей.

ЦБ РФ на текущий момент не раскрыл информацию по чистой прибыли банков за 2021 год. Ранее он прогнозировал результат на уровне 2,5 триллиона рублей. Статистика Банка России за 11 месяцев прошлого года гласит, что участники рынка заработали 2,24 триллиона рублей.

«Эксперт РА» считает, что на динамике доходов банков в 2022 году в полной мере скажется повышение ставок на рынке. Стоимость фондирования будет расти опережающими темпами за счет увеличения доходности вкладов. Кредитование же наоборот, замедлится.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в российских кредитных организациях по итогам третьей декады декабря стала выше на 0,3%. Об этом заявили в ЦБ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
прибыль цб рф российские банки эксперт ра
Комментировать