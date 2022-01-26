Иностранные топ-менеджеры смогут проходить медосмотр реже во время пребывания в России

Москва, 26 января. Иностранным топ-менеджерам могут позволить проходить медицинское освидетельствование реже во время работы в России, сообщили в Минэкономразвития.

Иностранные работники получат возможность проходить медосмотр один раз за время, пока у них есть разрешение на работу в России. Повторное обследование будет назначено не ранее чем через три года, передают «Известия».

«Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России. И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса», — министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, переболевшие COVID-19 или вакцинированные зарубежными препаратами, смогут получить в России сертификаты сроком на полгода по тесту на антитела.