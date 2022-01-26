«Известия»: Россия не станет восстанавливать свою дипмиссию при НАТО

Брюссель, 26 января. Россия не станет восстанавливать собственную дипломатическую миссию при Североатлантическом альянсе. Соответствующей информацией поделился осведомленный источник.

Москва не будет восстанавливать свою дипмиссию при НАТО, поскольку Россию не устраивают условия, на которых Североатлантический альянс призывает сделать это. Материал об этом опубликовало издание «Известия». Альянс предложил вернуться к дипломатическому составу в количестве десяти человек, в том числе техперсонал.

В Совете Федерации также считают, что диалог о восстановлении работы постоянного представительства России в данный момент несвоевременен. Для начало нужно добиться прогресса в разговоре по гарантиям безопасности.

МИД Украины ранее потребовал от Хорватии опровержения слов об отзыве военных из НАТО. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Загреб отзовет силы из Альянса в Восточной Европе в случае конфликта с участием Москвы и Киева.