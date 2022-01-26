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IT-эксперт Килюшева отметила снижение числа мошеннических атак в 2021 году

Общество
IT-эксперт Килюшева отметила снижение числа мошеннических атак в 2021 году
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Москва, 26 января. Количество мошеннических преступлений с применением банковских карт, различных программ и смартфонов в 2021 году снизилось впервые за три года. Подобную тенденцию прокомментировала руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Подобная ситуация была ожидаема, отметила эксперт. Связано это с тем, что компании постепенно вырабатывают свои способы защиты от мошеннических атак. Об этом передают «Известия».

«В 2021-м многие компании успели адаптироваться к новым условиям работы, выработать и внедрить меры по защите своих ресурсов. Во второй половине года несколько снизилась активность шифровальщиков, а поскольку сейчас они являются одной из главных угроз, то это сказалось и на общей динамике», — объяснила Килюшева.

Подобную информацию однако не подтвердили в крупных банках. По словам представителей организаций, число мошеннических преступлений стабильно высокое. Наиболее распространенными методами остаются социальная инженерия и фишинг. На их долю приходится 94% всех преступлений.

В 2022 планируется активно внедрять систему электронных банковских карт. Как защитить себя от мошенников с таким вариантом оплаты, рассказал директор по развитию «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

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преступление снижение мошеннические атаки
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