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Минэкономразвития: поддержка бизнеса обошлась бюджету почти в 120 млрд рублей

Экономика
Минэкономразвития: поддержка бизнеса обошлась бюджету почти в 120 млрд рублей
pexels.com

Москва, 26 января. Прямая и косвенная поддержка, оказанная российскому бизнесу из-за ноябрьского локдауна, обошлась бюджету в почти 120 миллиардов рублей. Об этом следует из данных Минэкономразвития.

Помимо этого, также было выделено 30,5 миллиарда рублей на безвозмездные гранты бизнесу, а общее число заключенных льготных кредитов под 3% достигло 88,7 миллиарда рублей. По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, поддержкой смогли воспользоваться все заинтересованные представители бизнеса, пострадавшие из-за локдауна, передают «Известия».

Он подчеркнул, что на данный момент наибольшие трудности испытывает микробизнес, обладающий меньшими компетенциями и запасом прочности. Как добавил Калинин, «Опора России» фиксирует в стране две негативные для бизнеса тенденции в виде пониженного посленовогоднего спроса и прироста заболеваемости COVID-19.

«Сейчас вроде ограничительных мер нет, но, поскольку большое количество заболеваний, гораздо меньше людей ходят в торговые центры, рестораны», — отметил он.

Также ранее стало известно, что 26% представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия при ухудшении экономической ситуации в стране. Об этом следует из результатов опроса агентства Magram Market Research и «Опоры России».

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