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Ракетный корабль «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года
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Ракетный корабль «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года

Армия
Ракетный корабль «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года
facebook.com  /  Пресс-служба ВМФ России

Калининград, 26 января. Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года, сообщил источник в Минобороны России.

МРК «Наро-Фоминск» спустят на воду в первом полугодии, потом начнутся его испытания. К настоящему моменту экипаж корабля уже сформирован, для МРК подготовлено место базирования в Балтийске, сообщают со ссылкой на источник в военном ведомстве «Известия». Ожидается, что «Наро-Фоминск» сдадут флоту осенью этого года.

«"Буяны" способным нанести удары как по морским, так и по наземным целям. В случае обострения обстановки эти корабли должны будут рассредоточиться, а во время начала боевых действий — нанести сверхточные удары по важным целям, в том числе и в глубине территории противника», — сообщил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Буяны» вооружены сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и крылатыми «Калибрами». В перспективе МРК получат на вооружение миниатюрную версию отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ранее сообщалось, что Балтийский флот России приступил к подготовке первых экипажей и авиационных расчетов новейших боевых летательных аппаратов Су-30СМ2. Авиация, прикрывающая Калининград, нуждается в обновлении, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

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