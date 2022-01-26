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Компьютеры с российскими комплектующими впервые выйдут на розничный рынок

Технологии
Компьютеры с российскими комплектующими впервые выйдут на розничный рынок
pexels.com  /  Burst

Москва, 26 января. В продаже уже есть устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами, а в этом году в магазинах можно будет купить компьютеры с разработанными в РФ процессорами.

Устройства на базе «Байкал-М» российский производитель iRU планирует вывести на рынок в первом полугодии. Однако, несмотря на хорошую тенденцию, эксперты сомневаются, что без поддержки государства, в том числе административной, такие ПК смогут завоевать розничный рынок. Об этом сообщают «Известия».

Так, компьютеры на процессорах «Байкал-М» по производительности будут соответствовать бюджетным моделям зарубежных вендоров, работающих на Intel. Однако они будут стоить дороже зарубежных в несколько раз. Несмотря на это, у отечественных производителей есть важное преимущество перспективы в свете непрекращающегося дефицита комплектующих на мировом рынке, связанного с пандемией, и кризиса на рынке грузоперевозок.

Недавно американская компания Meta приступила к работе над созданием суперкомпьютера, который может стать самой быстрой вычислительной машины в мире. Об этом сказано в пресс-релизе разработчиков.

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