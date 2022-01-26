ЕСПЧ рассмотрит иск Амстердама и Киева против Москвы по делу о крушении МН17

Амстердам, 26 января. Европейский суд по правам человека 26 января начнет рассматривать иск Амстердама и Киева в отношении Москвы по делу о крушении самолета МН17.

Во время первого заседания будет рассмотрен лишь вопрос о приемлемости объединенных жалоб. Все стороны предстоит представлять уполномоченным странам при ЕСПЧ. Во время слушаний выступят родственники жертв трагедии.

Амстердам собирается во время этих слушаний впервые поднять вопрос о роли России в трагедии. В Гааге предполагают, что Россия якобы не провела надлежащего расследования.

Москва много раз опровергала голословные обвинения в причастности к авиакатастрофе, а в 2020 году подала в ЕСПЧ первую в истории старны межгосударственную жалобу в отношении Киева, в которой вменяет Украине падение МН17 из-за незакрытия воздушного пространства. Жалоба содержит девять пунктов.