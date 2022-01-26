Псаки не согласилась со словами секретаря СНБО Данилова об отсутствии эскалации

Вашингтон, 26 января. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что мнение официальных лиц Украины об эскалации ситуации на границе «идет вразрез» с действиями России.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного «вторжения России». Однако Псаки во время брифинга не согласилась с его мнением.

«Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе», — сказала она.

Москва в свою очередь не раз отрицала обвинения Украины и стран Запада о якобы «наращивании войск». Россия подчеркивает свое право перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден допустил возможное введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае конфликта вокруг Украины. В свою очередь сенатор Сергей Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией.