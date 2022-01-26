Трое протестующих и 18 полицейских пострадали при беспорядках у здания Верховной рады

Киев, 26 января. Три участника протестных акций и 18 сотрудников правоохранительных органов получили травмы во время беспорядков, произошедших возле здания Верховной рады Украины. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Протестная акция возле здания Верховной рады прошла утром во вторник. Ее инициаторами выступили несколько сотен украинских предпринимателей, требовавших принять законы, которые бы упростили их работу. Представители киевской полиции также отметили, что распространенная ранее в СМИ информация о смерти одного из протестующих «не соответствует действительности».

«18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения различной степени тяжести», — следует из публикации пресс-службы столичной полиции в соцсети Facebook.

Помимо этого, ранее стало известно, что из-за угрозы вторжения протестующих украинские депутаты Верховной рады были эвакуированы. Митинг устроили киевские бизнесмены, требующие принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов.