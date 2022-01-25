МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявления об отзыве военных из НАТО

Киев, 25 января. МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за заявления главы республики Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом.

В украинском МИД заявили, что слова Милановича категорически неприемлемы и идут вразрез с официальной позицией страны. Об этом говорится на сайте министерства.

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — говорится в сообщении.

Однако МИД Украины рассчитывает на поддержку Хорватии. В то же время ведомство требует публичного опровержения слов Милановича.

Ранее Украина внесла президента Хорватии Милановича в базу сайта «Миротворец». Он стал фигурантом базы националистического сайта в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь ему запрещен въезд на Украину.