Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 00:09
00:07
Политика
Псаки не согласилась со словами секретаря СНБО Данилова об отсутствии эскалации
00:02
Политика
Украина и Третья мировая война: почему американская пресса хочет вступления России в НАТО
00:00
Происшествия
Трое протестующих и 18 полицейских пострадали при беспорядках у здания Верховной рады
23:44
Общество
Детям и подросткам запретят посещать массовые мероприятия в Петербурге из-за коронавируса
23:34
Политика
МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявления об отзыве военных из НАТО
23:30
Общество
Гинцбург указал на необходимость привить десять млн подростков за полгода
23:03
Политика
Шольц напомнил об отказе поставлять летальное оружие в кризисные регионы
22:54
Политика
Псаки: Байден не намерен отправлять американские войска на Украину
22:38
Шоу-бизнес
Элтон Джон отменил несколько концертов из-за заражения коронавирусом
22:24
Политика
Bloomberg: Байден может ввести санкции против Путина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявления об отзыве военных из НАТО

Политика
МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявления об отзыве военных из НАТО
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 25 января. МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за заявления главы республики Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом.

В украинском МИД заявили, что слова Милановича категорически неприемлемы и идут вразрез с официальной позицией страны. Об этом говорится на сайте министерства.

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — говорится в сообщении.

Однако МИД Украины рассчитывает на поддержку Хорватии. В то же время ведомство требует публичного опровержения слов Милановича.

Ранее Украина внесла президента Хорватии Милановича в базу сайта «Миротворец». Он стал фигурантом базы националистического сайта в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь ему запрещен въезд на Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявления об отзыве военных из НАТО
украина нато военные милованович
Комментировать