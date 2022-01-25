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Шольц напомнил об отказе поставлять летальное оружие в кризисные регионы

Политика
Шольц напомнил об отказе поставлять летальное оружие в кризисные регионы
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 25 января. Германия не продает летальное оружие в кризисные регионы, однако продолжает поддерживать Украину в других сферах.

Правительство ФРГ приняло решение не поставлять летальное оружие в кризисные регионы. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«В частности, мы выступаем за то, чтобы Украина оставалась страной — транзитером газа после 2024 года», — заявил он, добавив, что Киев может положиться на Берлин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия отказалась от поставок летального оружия на Украину. Это привело к наступлению «момента истины» во взаимоотношениях Киева и Берлина. Сотрудничество ФРГ и Украины можно оценивать по трем аспектам — «поддержке мощнейших санкций против России со стороны Германии, «Северному потоку — 2» и вопросу поставок оружия».

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