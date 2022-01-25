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Псаки: Байден не намерен отправлять американские войска на Украину

Политика
Псаки: Байден не намерен отправлять американские войска на Украину
Global Look Press  /  Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Вашингтон, 25 января. Американский лидер Джо Байден не намерен отправлять свои войска на Украину, а усиление на восточном фланге НАТО может идти только под эгидой Североатлантического альянса.

США являются приверженцами неприкосновенности НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

«Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге [альянса]. Именно для этого существует НАТО, мы привержены неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — заявила Псаки.

Ранее представители Пентагона заявили, что вооруженный контингент Соединенных Штатов в Европе приведен в состояние повышенной боевой готовности из-за напряженной ситуации на Украине. Сообщается, что порядка 8,5 тысячи солдат США в странах Европы приведены в боевую готовность и повышенную мобильность.

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