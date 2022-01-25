Элтон Джон отменил несколько концертов из-за заражения коронавирусом

Лондон, 25 января. Британский певец Элтон Джон заболел COVID-19 и в связи с этим был вынужден отменить несколько концертов в США.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Звезда извинился за перенос шоу и заявил, что хочет сберечь себя и свою команду, поэтому вынужден отменить грядущие концерты в Далласе.

Также он отметил, что переносит заболевание в легкой форме. Джон напомнил, что поставил прививку от коронавируса.

Ранее Элтон Джон заявлял, что отправляется в свой последний мировой концертный тур. Он включит в себя порядка 300 концертов, которые переносятся из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что певица Адель соврала о причине отмены концерта Лас-Вегасе. Исполнительница должна была давать большое шоу в выходные, но отменила его меньше чем за сутки до выступления. Стоимость билетов составляла до 30 тысяч долларов.