Bloomberg: Байден может ввести санкции против Путина

Вашингтон, 25 января. Американский лидер Джо Байден допустил возможное введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В последнее время страны Запада вместе с Украиной часто обвиняют Россию в якобы «наращивании агрессии». Однако Россия неоднократно отрицала все обвинения в свой адрес. В Москве подчеркивают, что РФ не собирается ни на кого нападать и перемещает войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее сенатор Сергей Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией. Член Совета Федерации от Республики Крым раскрыл хитрый маневр США. По его словам, угрозы санкциями против президента РФ Владимира Путина показывают, что Соединенные Штаты не хотят иметь с Москвой никаких дел. Он добавил, что политическая верхушка США ни дня не может прожить без ограничений в адрес какой-либо страны.